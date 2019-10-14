ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أهداف مباراة البرتغال وأواكرانيا في تصفيات اليورو (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:21 م
Advertisements
أهداف مباراة البرتغال وأواكرانيا في تصفيات اليورو (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
خطف منتخب أواكرنيا فوزاً ثميناً من منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

انتهي الشوط الأول بتفوق منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل لاشئ سجل الهدف الأول اللاعب رومان ياريمتشيوك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف زميله اندريه يارمولنكو الهدف الثاني في الدقيقة 27.


وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البرتغال العودة وشن هجوم عنيف على مرمي منتخب أوكرانيا والذي وقف حارسه بالمرصاد لكافة محاولات زملاء رونالدو ، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 72 سجلها رونالدو ليقلص النتيجة.


حاول مجدداً منتخب البرتغال وصوب لاعب الوسط دانيلو في القائم بتصويبة بعيدة المدي في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز أوكرانيا بهدفين مقابل هدف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

DMCA.com Protection Status