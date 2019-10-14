أهداف مباراة البرتغال وأواكرانيا في تصفيات اليورو (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:21 م
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خطف منتخب أواكرنيا فوزاً ثميناً من منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
انتهي الشوط الأول بتفوق منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل لاشئ سجل الهدف الأول اللاعب رومان ياريمتشيوك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف زميله اندريه يارمولنكو الهدف الثاني في الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البرتغال العودة وشن هجوم عنيف على مرمي منتخب أوكرانيا والذي وقف حارسه بالمرصاد لكافة محاولات زملاء رونالدو ، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 72 سجلها رونالدو ليقلص النتيجة.
حاول مجدداً منتخب البرتغال وصوب لاعب الوسط دانيلو في القائم بتصويبة بعيدة المدي في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز أوكرانيا بهدفين مقابل هدف.
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