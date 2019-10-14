مدرب المنتخب يكشف موقف صلاح من معسكر الفراعنة المقبل
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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علي نبوي
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وجه طارق مصطف المدرب العام لمنتخب مصر الشكر للاعبي الفراعنة عقب انتهاء المعسكر بانتهاء مباراة بتسونا والتي حقق فيها المنتخب الوطني الفوز بهدف نظيف.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا بد من الإشادة باللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر ونفذوا تعليمات الجهاز الفني".
وتابع :"الجميع حزن من مستوى ونتائج منتخب مصر السابقة، ونحاول بكل ما أوتينا من قوة لإعادة المنتخب للطريق الصحيح".
وواصل :"مباراة بتسوانا كانت هامة واجهنا فريق جيد وتدافع بعدد كبير من اللاعبين، سيطرنا على المباراة وأضعنا فرصا كثيرة".
وزاد :"منتخب مصر لعب كرة جماعية وليست فردية مثلما كان متواجد قبل ذلك، الهدف بالنسبة لنا هو فعل شئ لبلدنا مصر".
وأوضح :"نعالج النقص في أي مركز بالمنتخب من خلال التدريبات، ومثلما قال الكابتن حسام البدري، أن العدل في الاختيارات والتشكيل سيكون الأساس الذي سنعمل عليه".
وتابع :"قميص منتخب مصر شرف لأي لاعب، وأتمنى بالمساندة الإعلامية للمنتخب ومساندة الجماهير بمختلف ميوله".
وأشار :"محمد صلاح من اللاعبين أي جهاز فني يتمنى يكون موجود معاه ومن وجهة نظري كان يحتاج للراحة لأنه في الفترة الأخيرة لعب مباريات بشكل كبير".
وعن محمد صلاح قال :"هو اللاعب الوحيد في ليفربول يخوض المباراة كاملة، وعمل شكل كبير لفريق ليفربول، وفي المعسكر المقبل سيكون متواجد".
وأوضح :"في المنتخب الأوليمبي نتمنى التوفيق لهم في البطولة الإفريقية، وإن شاء الله يتوجوا باللقب ويفرحوا الشعب المصري".
وأردف :"في 5 لاعبين من المنتخب الأوليبمي وضعنا أعيننا عليهم، والقام سيكون أحسن ونحقق ما نريده في الفترة المقبلة".
وعن نظام مسابقة الدوري وضغط المباريات قال :"من يشتكي لا يؤدي الاستشفاء بشكل جيد، كنت متواجدًا في المغرب وكانت الأمور مثلما هو يحدث حاليًا".
وزاد :"ضغط المباريات وكل يوم 3 أيام مباراة هو أمر جيد للغاية".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا بد من الإشادة باللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر ونفذوا تعليمات الجهاز الفني".
وتابع :"الجميع حزن من مستوى ونتائج منتخب مصر السابقة، ونحاول بكل ما أوتينا من قوة لإعادة المنتخب للطريق الصحيح".
وواصل :"مباراة بتسوانا كانت هامة واجهنا فريق جيد وتدافع بعدد كبير من اللاعبين، سيطرنا على المباراة وأضعنا فرصا كثيرة".
وزاد :"منتخب مصر لعب كرة جماعية وليست فردية مثلما كان متواجد قبل ذلك، الهدف بالنسبة لنا هو فعل شئ لبلدنا مصر".
وأوضح :"نعالج النقص في أي مركز بالمنتخب من خلال التدريبات، ومثلما قال الكابتن حسام البدري، أن العدل في الاختيارات والتشكيل سيكون الأساس الذي سنعمل عليه".
وتابع :"قميص منتخب مصر شرف لأي لاعب، وأتمنى بالمساندة الإعلامية للمنتخب ومساندة الجماهير بمختلف ميوله".
وأشار :"محمد صلاح من اللاعبين أي جهاز فني يتمنى يكون موجود معاه ومن وجهة نظري كان يحتاج للراحة لأنه في الفترة الأخيرة لعب مباريات بشكل كبير".
وعن محمد صلاح قال :"هو اللاعب الوحيد في ليفربول يخوض المباراة كاملة، وعمل شكل كبير لفريق ليفربول، وفي المعسكر المقبل سيكون متواجد".
وأوضح :"في المنتخب الأوليمبي نتمنى التوفيق لهم في البطولة الإفريقية، وإن شاء الله يتوجوا باللقب ويفرحوا الشعب المصري".
وأردف :"في 5 لاعبين من المنتخب الأوليبمي وضعنا أعيننا عليهم، والقام سيكون أحسن ونحقق ما نريده في الفترة المقبلة".
وعن نظام مسابقة الدوري وضغط المباريات قال :"من يشتكي لا يؤدي الاستشفاء بشكل جيد، كنت متواجدًا في المغرب وكانت الأمور مثلما هو يحدث حاليًا".
وزاد :"ضغط المباريات وكل يوم 3 أيام مباراة هو أمر جيد للغاية".
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