محمد غنيم: غياب الشفافية يُحدث قلق في العلاقة بين الشعب والجيش

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن الجيش المصري كمؤسسة للدفاع عن الوطن، وحماية أراضيه "فوق راسنا ونعزه ونحترمه"، منوها بأن غياب الشفافية يحدث نوع من القلق في العلاقة بين الشعب والجيش.





وأشار "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا مانع من مشاركة الجيش المصري في تنفيذ المشروعات طالما يلتزم بقوانين سوق العمل، مضيفا: "بس الجيش ميعملش منتجع، ده يعمله القطاع الخاص".





وشدد على ضرورة أن يكون هناك مؤسسية في إتخاذ القرارات، وترتيب للأولويات، منوها بأن التعليم بحلقاته الأربعة هو البوابة الملكية للتنمية والتقدم، ويجب توفير الإمكانيات اللازمة، حيث هناك كثافة كبيرة في الفصول، فقد ضم الفصول على بعضها لعدم وجود عدد كافي من الأساتذة.



