محمد غنيم: غياب الشفافية يُحدث قلق في العلاقة بين الشعب والجيش
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:06 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن الجيش المصري كمؤسسة للدفاع عن الوطن، وحماية أراضيه "فوق راسنا ونعزه ونحترمه"، منوها بأن غياب الشفافية يحدث نوع من القلق في العلاقة بين الشعب والجيش.
وأشار "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا مانع من مشاركة الجيش المصري في تنفيذ المشروعات طالما يلتزم بقوانين سوق العمل، مضيفا: "بس الجيش ميعملش منتجع، ده يعمله القطاع الخاص".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك مؤسسية في إتخاذ القرارات، وترتيب للأولويات، منوها بأن التعليم بحلقاته الأربعة هو البوابة الملكية للتنمية والتقدم، ويجب توفير الإمكانيات اللازمة، حيث هناك كثافة كبيرة في الفصول، فقد ضم الفصول على بعضها لعدم وجود عدد كافي من الأساتذة.
وأضاف أن هناك 5 أنواع من التعليم في مصر حكومي، وحكومي لغات، ولغات، ودولي، وأخيرا التعليم الديني وهو الأخطر، لأننا لا نعلم ماذا يدرسون، منوها بأنه ميزانية تحسين التعليم يمكن تحصيلها من خلال أن ضم الاقتصاد الخفي للاقتصاد الرسمي، وتحصيل الضرائب، وأن تؤول كل الرسوم لخزانة الدولة، حيث هناك رسوم لا تعود لخزانة الدولة مثل رسوم المرور، وكذلك الرسوم القضائية تحصل نسبة كبيرة منها لصالح نادي القضاة.
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