سبب غريب وراء حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية صباح اليوم الاثنين حسب عادل شكل كبير مشجعي فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري وإثنين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتم توجيه عده تهم إليهم تتعلق بحيازة سلاح أبيض بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر .

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم أخرى منها إستعراض القوة أمام جموع الشعب المصري بالإضافة إلى البلطجة مع تعطيل حركة المرور وسير المواطنين وطلب المستشار محمد عبد السلام أمين المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية تحريات المباحث حول تلك الواقعة .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه المتهم الأول عادل شكل وبحوزته إثنين آخرين شهرتهما سوادة والبوك يرقصوا بإستخدام الأسلحة البيضاء في شارع الجواهر بمنطقة الحضرة دائرة قسم شرطة سيدي جابر في إحدى الليالي خلال الأسبوع الماضي .

وإستهدفت واحدة من المأموريات الأمنية الثلاثة متهمين وتم القبض عليهم وبحيازتهم الأسلحة اليبضاء في الواقعة وتبين من التحريات قيام عدد كبير من مشجعي الفريق الأخضر يرقصون بطريقة مستفزة غير مسموح بها في الشارع المصري وبه إنتهاك للحرمات وتعريض حياه السلميين للخطر .

وبسؤال المتهمين الثلاثة تبين أن الرقص كان إحتفالاً بوصول جهاز عريس وهو المتهم الثاني سوادة وبمواجهتم تم الإعتراف أن الواقعة تمت كنوع من أنواع الفرحة وإستخدام الاسلحة البيضاء في الرقص من الأمور المتعارف عليها في المناطق الشعبية الكبرى في مصر .

ونفى الثلاثي إحداث أي ضرر بالمواطنين أو فرض سيطرة وإستعراض القوة وظهرت بعض مظاهر المساندة لشكل واحد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي والذي يمتلك عشرات الآلاف من المواطنين ويقوم بنشر مقاطع الفيديو التي تتعلق بنادي الإتحاد السكندري بطريقة ساخرة وموضوعات متنوعة فكاهية وطريفة .