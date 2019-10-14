نجمة البوب الكورية سولي SULLI تتصدم محبيها بعد انتحارها .. وهذه أخر أعمالها
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:08 م
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تصدمت المطربة ونجمة البوب الكورية سولي SULLI، الباغة من العمر 25 عامًا، محبيها ومتابعيها بعد وفاتها، اليوم الإثنين، والذى أعلن عنها مدير أعمالها بعد العثور عليها داخل شقتها فى مدينة سونجنام بعد اختفائها لأيام.
وأعلن عدد من المواقع العالمية عن خبر وفاة سولي SULLI، والتي انتحرت بسبب فترة اكتئاب حادة عاشتها بسبب التنمر الذي تعرضت له SULLI في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت.
وأثار انتحار SULLI موجة كبيرة من الغضب والحزن في الوسط الفني، ووسط جمهورها ومحبيها ومتابعيها، حيث أنها لديها قاعدة جماهيرية كبيرة.
وتوجه مدير أعمال سولي SULLI إلي منزلها، وفوجيء بها ملقاة على الأرض وغارقة بدمائها، بعد أن قام بالعديد من الاتصالات الهاتفية بها ولكنها لم ترد، وذكرت محطة حريق سونجنام أيضًا عبر مكالمة هاتفية مع ديسباتش: "تلقينا تقريرًا بوفاتها في حوالي الساعة 3:20 مساءًا، وكانت قد ماتت بالفعل عندما وصلنا إلى المكان".
وأعلنت الشرطة الكورية، في بيان لها، أن وفاة سولي SULLI، لا تحمل أي شبهة جنائية، وأن الفنانة انتحرت عن طريق الشنق داخل منزلها.
أخر أعمال سولي SULLI
وكان آخر أعمال الفنانة الكورية سولي SULLI أغنيتها التى نشرتها بعنوان Goblin، فى شهر يونيو الماضي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى نجحت فى حصد عدد مشاهدات تخطت 4.5 مليون مشاهدة.
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