نجمة البوب الكورية سولي SULLI تتصدم محبيها بعد انتحارها .. وهذه أخر أعمالها





وأعلن عدد من المواقع العالمية عن خبر وفاة سولي SULLI، والتي انتحرت بسبب فترة اكتئاب حادة عاشتها بسبب التنمر الذي تعرضت له SULLI في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت.





وأثار انتحار SULLI موجة كبيرة من الغضب والحزن في الوسط الفني، ووسط جمهورها ومحبيها ومتابعيها، حيث أنها لديها قاعدة جماهيرية كبيرة.





وتوجه مدير أعمال سولي SULLI إلي منزلها، وفوجيء بها ملقاة على الأرض وغارقة بدمائها، بعد أن قام بالعديد من الاتصالات الهاتفية بها ولكنها لم ترد، وذكرت محطة حريق سونجنام أيضًا عبر مكالمة هاتفية مع ديسباتش: "تلقينا تقريرًا بوفاتها في حوالي الساعة 3:20 مساءًا، وكانت قد ماتت بالفعل عندما وصلنا إلى المكان".



تصدمت المطربة ونجمة البوب الكورية سولي SULLI، الباغة من العمر 25 عامًا، محبيها ومتابعيها بعد وفاتها، اليوم الإثنين، والذى أعلن عنها مدير أعمالها بعد العثور عليها داخل شقتها فى مدينة سونجنام بعد اختفائها لأيام.