بـ 5 آلاف قرص ترامادول.. القبض على' الراوي' في إمبابة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أكبر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 5 آلاف قرص مخدر، سلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد محمد بهاء معاون مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام هادي. ا.ع. ا، 20 سنة، مقيم عمر بن الخطاب، بنطاق قسم شرطة الوراق، ومعروف بـ "الراوي"، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، تأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه.





وبإعداد عدة أكمنة لضبطه، تمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من القبض عليه حال استقلاله سيارة ماركه تيجو فضى اللون، وعثر بحوزته على 5100 قرص ترامادول مخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات من ذات العيار.





وتم التحفظ على المضبوطات وتمكنت القوات برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم، من إقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من بما توصلت إليه التحريات، وحيازته المضبوطات للاتجار.



