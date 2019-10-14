أسوان تستعد لتنفيذ حملة العلاج الجموعي للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا عام 2022

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من أجل توفير الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية.





وفى هذا الإطار أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تقوم حاليًا الأجهزة المعنية بالمديرية بالإستعداد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022 وذلك تحت إشراف مدير المديرية وأيضًا والدكتورة " مروة محمود" مدير ادارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، لافتًا إلى أن هذه الحملة سيتم تنفيذها في الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم وتستهدف عدد من القرى ذات نسب الإنتشار العالى على مستوى المحافظة حيث سيتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.





وأشار إيهاب حنفى بأنه إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عقدت إجتماعا تنسيقيًا حضره حموده إسماعيل مراجع أول معامل المتوطنة، بجانب مراجعين المعامل والفريق المركزى بالإدارات لوضع خطه التنفيذ والإستعداد الجيد لإنجاح فعاليات هذه الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.