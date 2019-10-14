علاء وجمال مبارك يصلان لعزاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق

حضر الشقيقان جمال وعلاء مبارك عزاء الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات السابق، الذى أقيم بمسجد عمر مكرم مساء اليوم الإثنين.





وتوافد على العزاء مجموعة من الوزراء ورجال السياسة ومن ضمنهم، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير اﻹنتاج الحربي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، فاروق حسنى وزير الثقافة السابق، وجلال سعيد وزير النقل السابق، عمرو الجارحي وزير المالية السابق، وعبدالطيف المناوي الكاتب الصحفي، الإعلامى شريف مدكور، ومظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





وتوفي يوم الخميس الماضي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق بعد معاناته من الأزمات الصحية.





وشيع عددًا كبيرًا من الوزراء ورجال الأعمال السبت الماضي، جنازة وزير الإتصالات الأسبق المهندس طارق كامل، من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، والذي توفى منذ يومين بمدينة جينيف بسويسرا، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ57 عامًا.





وشغل الراحل، منصب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير 2011، وقبلها عمل مستشارًا أول لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





حضر الجنازة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، كما تواجد الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي ترأس في عهده الراحل حقيبة وزارة الإتصالات.





وكان من ضمن الحضور جمال مبارك، والدكتور أحمد زكي بدر محافظ التنمية المحلية الأسبق، والمهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات الأسبق، وعمرو الجارحي وزير المالية السابق.





ونعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسرها ببالغ الحزن والأسى فقيد مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم الجليل الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، تحمل خلاله آلامه ولكنه لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.





ونعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الدكتور طارق كامل قائلًا: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحدًا من أغزر رجالها علمًا وأرفعهم خلقًا وسيظل دومًا في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".





وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



