بـ"الفوشيا والفضي".. لطيفة تستقبل الخريف بكامل أناقتها

Advertisements

خضعت الفنانة لطيفة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف مختار.



ونشر المصور شريف مختار مجموعة من الصور الجديدة للفنانة لطيفة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت لطيفة بإطلالة أنيقة شبابية بامتياز، استقبلت بها فصل الخريف بكامل أناقتها ورشاقتها.



حيث ارتدت لطيفة معطف باللون الفوشيا وتيشرت أبيض وبنطلون ضيق باللون الفضي، ونسقت مع ملابسها حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض جاء مناسبًا لألوان إطلالتها.



وأكملت لطيفة جمال إطلالتها الشتوية، واستعانت بخبير التجميل رشاد الذي اعتمد لها مكياج بالألوان الترابية والذي تماشى مع بساطة الإطلالة وأضفى عليها جمالًا.



وعلى الفور، أشاد متابعو لطيفة بجمالها معبرين عن إعجابهم بجلسة التصوير، حيث كتب أحدهم من خلال خاصية التعليقات قائلًا: نجمة تونس الأولى، فيما علق آخر "للأناقة عنوان، دائمًا متجددة وجميلة.



ومن جانب آخر، كشفت لطيفة لمحبيها عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التونسية، ونشرت صورًا لها من داخل إحدى اللجان الإنتخابية إبان الإدلاء بصوتها.



وأرفقت الصورة بكلمات مؤثرة وقالت: ربي يوفق من سيخدم تونس أرضًا وشعبًا، كلنا توانسة والكل يتنافس في حبها ومصلحتها.



جدير بالذكر أن أحدث أعمال لطيفة كانت بعنوان "أمي"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "أمي" من كلمات أحمد سامي، رامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري وأما عن الكليب فهو من إخراج أحمد جمال.