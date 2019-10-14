محافظ دمياط تلتقي برلمان شباب المحافظة

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شهد ديوان عام محافظة دمياط اليوم اللقاء الحواري لبرلمان شباب المحافظة لعرض المشكلات والقضايا التي تهم الشباب على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لإيجاد حلول لها ووضع رؤى الشباب للنهوض بمحافظتنا، وذلك بحضور عدد من شباب وفتيات من أعضاء برلمان الشباب على مستوى المحافظة، وإحتفالا باليوم العالمي للشباب 2019.



استهل وكيل مديرية الشباب والرياضة اللقاء، الذي جاء بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بتقديم الشكر والتقدير للمحافظ على دورها البناء لدعم أعمال المديرية واستضافتها لبرلمان الشباب.



وقد عرض اعضاء برلمان الشباب عدد من مشكلات المحافظة ومراكزها في كافة القطاعات في مجالات النقل والمواصلات والتنسيق الحضاري والتثقيف، وتم مناقشة عدد من المشكلات منها الازدحام داخل مواقف دمياط الجديدة في ظل نقل الكليات إلى مقر الجامعة الجديد، والذي أكدت المحافظ بدورها أنه سيتم التنسيق بين الجهات المختلفه لزيادة وسائل المواصلات الممكنة للطلبة وكذا توفير وسائل الأمان لهم وبخصوص مقترح التنسيق الحضاري للمحافظة أعلنت المحافظ أنه جاري العمل على تطوير كورنيش دمياط.



كما أكدت المحافظ خلال كلمتها على أهمية دور الشباب في تنمية الدولة وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وأهمية التواصل والتلاحم معهم لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى الشباب اهتمام ورعاية كاملة.



عقد اليوم بديوان عام المحافظة إجتماع اللجنة العليا لإدارة المرفق المحلي لمواقف سيارات الأجرة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



ناقشت المحافظ فى مستهل الإجتماع مقترح نقل كافة المواقف المتواجدة أعلى تغطية الترعة الشرقاوية بمدينة دمياط تمهيدا لتطويرها بالكامل، معلنة بدء نقل مواقف المحافظات الخارجية إلى موقف شطا.



كما وجهت المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة للتأكد من التزام سائقى وأصحاب سيارات الأجرة والسرفيس بخطوط السير الخاصة بهم، مشددة على تحرير محاضر لجميع المخالفين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشطا ومنطقة سرفيس (2).