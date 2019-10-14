ننشر التقرير الطبي للطالبة ضحية حادث قطار المطرية

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كشف التقرير الطبي للفتاه "اسماء" ضحية حادث قطار المطرية ان مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا استقبل اسماء السيد كامل الاطرش مصابة بتهتك كامل بالطرفين أعلي مفصل الركبة والطرف العلوي الأيسر من أعلي مفصل الكتف



وتم تشكيل لجنة ثلاثية من استشاري العظام واستشاري التجميل واستشاري الاوعية الدموية وتقرر بتر الطرفين السفيليين ما فوق الركبة والطرف العلوي الايسر



واكد مصدر طبي ان الفتاه تم نقلها للعناية المركزة "وحدة العناية العامة" بعد اجراء العملية وتوصيلها علي جهاز تنفس صناعي وتتلقي العلاج الازم ونقل الدم الازم للحالة وتسلمت اسرة الفتاه أعضائها التى تم بترها 3 أجزاء من أطرافها "الساقين وذراع" لدفنها في مقابر الأسرة بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، عقب ان صرحت النيابة العامة بدفنهم.



وكانت شهدت محطة قطار المطرية فى محافظة الدقهلية واقعة مأساوية تمثلت فى اصابة فتاة فى العقد الثانى من العمر ببتر فى ساقيها واحد زراعيها على اثر سقوطها من باب القطار حال تحركه ببطىء وحاولت ان نتلحق به قبل الاقلاع من المحطة لزيارة خالتها فى مدينة المنصورة



بدأت الواقعة بتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طالبة من قطار (المطرية - المنصورة) حال محاولتها اللحاق بالقطار.





وانتقل ضباط مباحث مركز المطرية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن أنّه حال صعود الطالبة "أسماء السيد كامل، 18 عاما" إلى القطار من محطة المطرية إلى المنصورة، سقطت أسفل عجلات القطار ما أدي إلى بتر الساقين وأحد اليدين، ونقلت إلى مستشفى المنصورة الدولي.



وأكد شهود العيان أنّ الطالبة حاولت اللحاق بالقطار في أثناء تحركه من المحطة، فسقط من على الرصيف تحت القطار، ما تسبب في إصاباتها، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكد احد مرافقي أسماء امام مستشفي المنصورة الدولى أن والدها يعمل في مهنة الصيد، ورزقه يوم بيوم وتم تحويلها بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء إلى مستشفى المنصورة الدولي على بعد نحو 60 كيلو مترا، واحتاجت لنقل دم، وحالتها العامة حاليا شبه مستقرة، مستنكرا الأبواب المفتوحة بجميع القطارات ومناشدا بأن يكون القطار شبيها بالمترو لزيادة الامان على المترددين ومستقليه

