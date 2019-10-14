مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر (تغطية مباشرة).. بث مباشر مباراة مصر بدون تقطيع

شاهد بث مباشر KORA LIVE مباراة (مصر ضد بوتسوانا) اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر لعام 2019 على استاد (برج العرب) بالإسكندرية في إطار استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون تابع لايف مباراة EGYPT VS BOTSWANA كوره ستار بدون تقطيع وبجوده فائقة.





وتعتبر هذه المباراة الأولي لمنتخب مصر منذ خسارته أمام جنوب إفريقيا، في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر، وكانت سببًا في الإطاحة بالجهاز السابق للفراعنة بقيادة المكسيكي أجيري.





موعد مباراة مصر ضد بتسوانا KORA ONLINE كورة أونلاين:

بث مباشر KORA4GOAL مباراة (EGYPT)، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين مصر وبوتسوانا اليوم الاثنين 14 – 10 – 2019، على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينه القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مدينه مكة المكرمة والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش





كول كورة COOL KORA بث مباشر مباراة منتخب الفراعنة اليوم الاثنين، حيث تعتبر هذه المباراة الأولي لحسام البدري وجهازه المعاون مع المنتخب الوطني، بعدما تولي القيادة الفنية للمنتخب خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي رحل عن تدريب المنتخب عقب اخفاق CAN 2019، ويتطلع مدرب الاهلي السابق لتحقيق نتيجة ايجابيه في أول اختبار له مع المنتخب حتى يكسب ثقة الجماهير المصرية ويحصل على دفعة معنوية تساعده على تحقيق الانتصارات بالمباريات القادمة.





محمد صلاح يغيب عن مواجهة مصر وبتسوانا KORA STAR:

بث مباشر KORA4HD، مباريات المنتخب الوطني اليوم، حيث يفتقد منتخب مصر لجهود الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في المواجهة المرتقبة اليوم الاثنين ضد منتخب بوتسوانا حديث اعتذر صلاح على التواجد في معسكر الفراعنة الحالي بسبب معاناته من الإجهاد شاهد بث مباشر مباراة منتخب الفراعنة أونلاين على رابط الأسطورة LIV7HD.





القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا اليوم الاثنين YALLA LIVE:





يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS، حيث يمكنكم متابعه بث مباشر لمباراة مصر ضد بوتسوانا عبر قنوات أون سبورت الفضائية على تردد 10853 H، و قناة تايم سبورت المصرية على تردد 11449 و على التردد الأرضي للتلفزيون المصري، كما يوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر KORA LIVE HD لمباراة مصر اليوم، شاهد منتخب الفراعنة ضد المنتخب البتسواني أونلاين عبر رابط YOU TUBE.







