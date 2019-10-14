سعر حديد عز اليوم للمستهلك.. بعد التراجع الأخير في اسعار مواد البناء
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:41 م
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الفجر الاقتصادي
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سعر حديد عز اليوم للمستهلك
قاد سعر حديد عز للمستهلك سلسلة التراجعات فى السوق المصري لتسير على خطاها باقى الشركات بعد أن تم تخفيض سعر حديد عز للمستهلك مرتين خلال شهر أكتوبر وكان أخرهم يوم 12 من الشهر الجاري حيث هبط سعر حديد عز للمستهلك بنحو 390 جنيه.
اسعار مواد البناء
وتشهد اسعار مواد البناء بصفة عامة حالة كبيرة من التراجع بعد تخفيض اسعار الغاز ولكن الحديد يتسم بصفات خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم الحمائية.
اسعار الحديد اليوم
حالة من التردد تنتاب سوق الحديد فى مصر وبصفة سعر حديد عز اليوم للمستهلك، ليصبح هناك توقعات مختلفة ما بين التراجع بعد قرار مجلس الوزراء بخفض اسعار الغاز للمصانع وما بين الارتفاع بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.
اسباب تراجع اسعار الحديد
تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى) بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً ليصبح سعر حديد عز اليوم للمستهلك 11900 جنيهًا .
اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم للمستهلك
ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.
اسعار الحديد اليوم في الاسواق اليوم
|
اسم الشركة
|
المنتج
|
اعلى سعر
|
اقل سعر
|
سعر حديد عز اليوم للمستهلك
|
عز
|
11900 جنيه
|
11880 جنيه
|
حديد المصريين
|
المصريين
|
11900 جنيه
|
11880 جنيه
|
حديد بشاى
|
بشاى
|
11800 جنيه
|
11800 جنيه
|
الوطنية للطلب
|
الوطنية
|
11850 جنيه
|
11830 جنيه
|
حديد عطية
|
عطيه
|
11850 جنيه
|
11800 جنيه
|
حديد المراكبي
|
المراكبي
|
11800 جنيه
|
11800 جنيه
|
حديد الكومى
|
الكومى
|
11750 جنيه
|
11740 جنيه
|
حديد المعادى
|
المعادى
|
11600 جنيه
|
11600 جنيه
|
حديد بيانكو
|
بيانكو
|
11550 جنيه
|
11500 جنيه
|
حديد العشرى
|
العشري
|
11550 جنيه
|
10150 جنيه
|
حديد اكتوبر
|
اكتوبر
|
11525 جنيه
|
10150 جنيه
|
حديد الجارحى
|
الجارحى
|
11525 جنيه
|
9750 جنيه
|
حديد الوطنية
|
الوطنية
|
10100 جنيه
|
9750 جنيه
|
حديد اركو
|
اركو
|
10100 جنيه
|
9750 جنيه
|
حديد مصر ستيل
|
مصر ستيل
|
9800 جنيه
|
11650 جنيه
|
حديد الجيوشي
|
الجيوشي
|
11650 جنيه
|
11650 جنيه
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