سعر حديد عز اليوم للمستهلك.. بعد التراجع الأخير في اسعار مواد البناء

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

قاد سعر حديد عز للمستهلك سلسلة التراجعات فى السوق المصري لتسير على خطاها باقى الشركات بعد أن تم تخفيض سعر حديد عز للمستهلك مرتين خلال شهر أكتوبر وكان أخرهم يوم 12 من الشهر الجاري حيث هبط سعر حديد عز للمستهلك بنحو 390 جنيه.





اسعار مواد البناء

وتشهد اسعار مواد البناء بصفة عامة حالة كبيرة من التراجع بعد تخفيض اسعار الغاز ولكن الحديد يتسم بصفات خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم الحمائية.





اسعار الحديد اليوم

حالة من التردد تنتاب سوق الحديد فى مصر وبصفة سعر حديد عز اليوم للمستهلك، ليصبح هناك توقعات مختلفة ما بين التراجع بعد قرار مجلس الوزراء بخفض اسعار الغاز للمصانع وما بين الارتفاع بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.





اسباب تراجع اسعار الحديد

تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى) بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً ليصبح سعر حديد عز اليوم للمستهلك 11900 جنيهًا .





اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم للمستهلك

ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.



