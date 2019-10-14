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سعر حديد عز اليوم للمستهلك.. بعد التراجع الأخير في اسعار مواد البناء

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:41 م
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سعر حديد عز اليوم للمستهلك.. بعد التراجع الأخير في اسعار مواد البناء
سعر حديد عز اليوم للمستهلك
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الفجر الاقتصادي
 
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سعر حديد عز اليوم للمستهلك 
قاد سعر حديد عز للمستهلك سلسلة التراجعات فى السوق المصري لتسير على خطاها باقى الشركات بعد أن تم تخفيض سعر حديد عز  للمستهلك مرتين خلال شهر أكتوبر وكان أخرهم يوم 12 من الشهر الجاري حيث هبط سعر حديد عز للمستهلك بنحو 390 جنيه.

اسعار مواد البناء
وتشهد اسعار مواد البناء بصفة عامة حالة كبيرة من التراجع بعد تخفيض اسعار الغاز ولكن الحديد يتسم بصفات خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم الحمائية.

اسعار الحديد اليوم
حالة من التردد تنتاب سوق الحديد فى مصر وبصفة سعر حديد عز اليوم للمستهلك، ليصبح هناك توقعات مختلفة ما بين التراجع بعد قرار مجلس الوزراء بخفض اسعار الغاز للمصانع وما بين الارتفاع بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد.

اسباب تراجع اسعار الحديد 
تراجعت اسعار الحديد خلال تعاملات اليومين الماضيين في شركات ( المراكبى، والسويس، والعشرى، وبشاى، ومصر استيل، والجارحى)  بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه، أمس، جاء ذلك بعدما انخفض سعر حديد عز اليوم بنحو 390 جنيهاً ليصبح سعر حديد عز اليوم للمستهلك 11900 جنيهًا .

اسعار الحديد و سعر حديد عز اليوم للمستهلك
 ووفقا لذلك تدول اعلى سعر للحديد عند 11100 جنيه، حيث يباع سعر حديد عز اليوم بـ11200 جنيه وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10800 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.

اسعار الحديد اليوم في الاسواق اليوم

 

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عز

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد المصريين

المصريين

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

11800 جنيه

11800 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

11850 جنيه

11830 جنيه

حديد عطية

عطيه

11850 جنيه

11800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

11800 جنيه

11800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

11750 جنيه

11740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

11600 جنيه

11600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

11550 جنيه

11500 جنيه

حديد العشرى

العشري

11550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

11525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

11525 جنيه

9750 جنيه

حديد الوطنية

الوطنية

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد اركو

اركو

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد مصر ستيل

مصر ستيل

9800 جنيه

11650 جنيه

حديد الجيوشي

الجيوشي

11650 جنيه

11650 جنيه

 

 


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