"جامعة الخرطوم" تقرر استئناف الدراسة بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان





أعلنت جامعة الخرطوم السودانية، اليوم الاثنين، استئناف الدراسة بجميع كلياتها في أواخر شهر أكتوبر الجاري، عقب تجميدها بسبب الاحتجاجات.





وأفاد مجلس عمداء جامعة الخرطوم، بأنه اتخذ قرار، في اجتماعه الاستثنائي، صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر، برئاسة مديرة الجامعة فدوى عبد الرحمن علي طه، رئيسة المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" .





وقرر مجلس عمداء الجامعة استئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها يوم 27 أكتوبر الجاري، كما قرر المجلس بدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على أن يستمر التسجيل لمدة شهر.





​ولفتت وكالة الأنباء السودانية إلى أن مجلس العمداء، فوض مديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لإسكان جميع طلاب جامعة الخرطوم بداخليات الجامعة.





وفي اعقاب اندلاع الاحتجاجات في أغلب أنحاء السودان في ديسمبر من العام الماضي، ضد الرئيس السابق عمر البشير، تقرر تجميد الدراسة بالجامعات لأجل غير مسمى.





الاحتجاجات السودانية 2018-2019



