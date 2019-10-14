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محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:29 م
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محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)
تفقد كورنيش ترعة القاصد
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أيمن يحيي
 
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تفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، المرحلة الثانية لتطوير كورنيش ترعة القاصد بداية من سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بطول 900 م طول وبتكلفة 16 مليون جنية.

حيث تتضمن أعمال التطوير ( رفع كافة التراكمات – عمل سور حديدي بالحديد الكريتال – انترلوك بالرصيف على الجانبين – بلدورات – رصف الشارع بعرض 18 متر – إنارة ديكورية – جراج للسيارات – استراحات للمواطنين – عدد من المحال التجارية مختلفة الأغراض - أعمال تشجير وتجميل)، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بشوارع مدينة طنطا.

وخلال الجولة أستعرض محافظ الغربية التصورات النهائية لأعمال التطوير حيث أصدر توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بسرعة عمل عدايه الصرف الصحي بالتوازي مع الأعمال الجارية في تطوير الكورنيش، وكذا قيام مديرية الري بالتطهير الدوري للترعة ورفع منسوب المياه بصفة دائمة.

وأكد على سير العمل في أعمال رصف الشوارع الفرعية الرابطة بمنطقة الكورنيش للانتهاء منها بالتوازي مع أعمال التطوير وبذلك يكون تم الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل مما يحقق الأريحية التامة للمواطنين.

كما وجه محافظ الغربية الجهاز التنفيذي بالتكاتف والتعاون لسرعة انجاز الأعمال الجارية التي تمس المواطنين بصفة مباشرة، مشيرًا إلى متابعته الدورية لكافة الأعمال الجارية لإزالة أي معوقات قد تواجهها للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمعايير القياسية لها.
محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)
محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)
محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)
محافظ الغربية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع ترعة القاصد (صور)
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