وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:12 م
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الفجر الاقتصادي
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سبق أن أعلنت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين للدولة لأربع شهور وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وكان يتم صرف المرتبات في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين قدمت موعد الصرف نظرًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة، فضلًا عن حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي.
ومن المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري يوم 20 من الشهر نفسه.
أعلنت وزارة المالية، تعديل مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي خلال ٤ شهور وتحديدا في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي الجاري، خصوصا الأجور التي يتم تحويلها للبنوك بما في ذلك العلاوات والمزايا النقدية الأخرى.
وقالت الوزارة عبر كتابها الدوري برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٩، أن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين تتم علي مدار ٥ ايام من موعد بدء الصرف، من بينها رواتب شهر يوليو الجاري وتكون في ١٤ من نفس الشهر، وأجور أغسطس تتم في يوم ٨ من الشهر ذاته ورواتب سبتمبر في ١٥ من ذات الشهر، أما رواتب شهر أكتوبر تكون يوم ٢٠.
وأوضح الكتاب ان لجوء الوزارة لمثل هذا الاجراء بمناسبة بداية العام المالي الجاري واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك .
وطالب قرار الوزارة بمتابعة تنفيذ ما جاء من تعليمات حتي لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية .
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