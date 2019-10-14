وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة

سبق أن أعلنت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين للدولة لأربع شهور وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وكان يتم صرف المرتبات في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين قدمت موعد الصرف نظرًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة، فضلًا عن حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي.





ومن المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري يوم 20 من الشهر نفسه.







