سمير راغب: التفاهم بين الأكراد والجيش السوري يسرع في حسم هزيمة المعتدي التركي

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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن توافق الأكراد في الشمال السوري أصبح حتميا، خاصة أن الأكراد بعد أن حاولوا عقد صفقات مع الجانب الأمريكي، أو الجانب الروسي، أو حتى الدعم الإسرائيل، توصلوا لحقيقة أنه لا بديل عن الحاضنة الوطنية السورية.



وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هناك تفاهمات حدثت بالفعل بين الأكراد والجيش السوري، حيث بدأ الجيش السوري في التحرك في اتجاه الإقليم الشمالي، وبدأ بالفعل إعادة النظر في الجيش العربي السوري وتسليم وتسلم بعض النقاط ما بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، معتبرًا أن هذا متغير يسرع في حسم هزيمة المعتدي التركي، الذي يسعى لإعادة إنتاج داعش، سواء بتهريبهم من السجون أو بتسليحهم مرة أخرى، وهو ما أبدى كل من الجانب الروسي والجانب الأمريكي تخوفهم منه.



وأكد رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن الجيش العربي السوري لن يفرط لهذا العدوان في متر أرض واحد، خاصة أن أصحاب المواجهة مع العدوان التركي، وهما المواطنين المقيمين وليسوا أصحاب الأرض قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد، وبما تمتلكه من قوات مدربة على حرب العصابات سوف تعاون الجيش السوري، مشددًا على أن الجيش العربي السوري حقق انتصارات على كامل الأراضي السورية ضد داعش والمرتزقة والعناصر الأجنبية، وهو قادر على تحقيق النصر.

