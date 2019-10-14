غدًا.. العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" بمول مصر

ينظم المجلس القومي للمرأة، عرضا خاصا لفيلم "بين بحرين"، الذى تشترك فى إنتاجه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية، وذلك غدا الثلاثاء فى السابعة مساء، في مول مصر في مدينة السادس من أكتوبر.

"بين بحرين" من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وشارك في كتابه الحوار كريم الدليل وإخراج أنس طلبة.

أكثر مشاهد العمل صورت فى منطقة جزيرة الدهب، لأن المنطقة مناسبة لأحداث الفيلم، إذ يتناول الجانب الإنسانى لسكان هذه المنطقة.

الفيلم تجربة شبابية بطوله فاطمة عادل، ويارا جبران، ثراء جبيل ،محمود الفارس، عارفه عبد الرسول ولبني ونس.

وسيتواجد في الحضور الخاص لعرض الفيلم الفنانة "كنده علوش"و الفنانة "إلهام شاهين" والفنانة "يسرا" والفنانة "نجلاء بدر" والفنانة "سلوي خطاب".

وقد طرحت الجهة المنتجة لفيلم "بين بحرين"، الأغنية الدعائية للفيلم وتحمل اسم "أقوي من الأول" وهي من غناء بطلة الفيلم الفنانة فاطمة عادل، بمشاركة الفنان هاني عادل. وهي من كلمات الشاعر حازم ويفي وتوزيع إيمزي وألحان هاني عادل.

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها فى إحدى ضواحى القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوى، وتسعى لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية.

يشار إلى أن الفيلم فاز بجائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، بالإضافة إلى حصده 5 جوائز أخرى خلال مشواره وهى، جائزتا أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب، وجائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائى، وجائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

جدير بالذكر ان بطله العمل الفنانة الشابة فاطمه عادل ابنة الفنان عادل ماضي والفنانة سمر عبد الوهاب، وأخت الممثل محمد عادل ، والممثلة حنان عادل ، وزوجة الممثل رأفت بيومي.

بدأت التمثيل من عمر خمس سنوات، حيث شاركت بعرض مسرحي بعنوان "مرح" من إخراج حسن سلامة، وكانت تشارك في عروض مسرحية كتيرة منها أوبرت لسيد درويش علي مسرح الأوبرا .

درست في معهد الموسيقى العربية ، وتخرجت عام 2007 ، والتحقت للعمل بفرقة "الورشة" المسرحية مع الفنان حسن الجريتلي . شاركت في فيلمين قصيرين "رؤية مشروعة" و"وربيع ٨٩" .

قدمت أول أدوارها السينمائية فى فيلم " بصرة"، كما قامت بغناء أغاني الفيلم ، وقد حصلت على جائزة عن دورها في هذا الفيلم من مهرجان "نوتردام". كما شاركت في فيلم "أسماء" من إخراج عمرو سلامة .