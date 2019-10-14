التخطيط: جائزة مصر للتميز الحكومى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومى وأهم الحقائق والأرقام حول الجائزة





أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومى يعرض أهم الحقائق والأرقام والإحصاءات، والإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة منذ إطلاقها فى يوليو 2018.





وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى"، إن جائزة مصر للتميز الحكومى هى جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميزعلى مستوى المؤسسات الحكومية؛ مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.





أضافت السعيد أن منظومة التميز الحكومى تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات، ويأتي ذلك عن طريق رفع معاييرتقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل، كما ترتكز المنظومة على تحقيق مستوى الريادة في التفكير الإداري، مشيرة إلى أن المنظومة تنتهج التفكير الابتكاري المستدام والتخطيط الفعال للمستقبل؛ سعياً لتحسين الجودة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، لذا ترتكز المنظومة على فلسفة التطويرالمستمر لرفع مستويات الأداء المتميز والريادة في تقديم خدمات عالية الجودة، والعمل على استفادة المؤسسات الحكومية من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في التطبيقات الابتكارية.





وفيما يتعلق بأهم الأرقام والإحصاءات أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه تم استلام طلبات الترشح إلكترونيا ويدويا من الجهات المختلفة منذ فتح باب الترشح، حيث تم استلام عدد 563 طلب ترشح بفئة المؤسسة الحكومية المتميزة كالآتى 290 طلب ترشح من الكليات الحكومية، و22 محافظة، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز و64 حى، وفيما يخص جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية فتقدم لها عدد 226 مكتب بريد، 19 مكتب تأهيل اجتماعى، 64 مكتب شهر عقارى وتوثيق و158 مركز تكنولوجى، وتقدم لجوائز التميز الفردى عدد 39 رئيس قطاع و99 رئيس إدارة مركزية و333 مدير عام و274 مدير إدارة، كما تم تلقى عدد 157 بحث وفكرة من وزارات مختلفة و72 بحث وفكرة من المحافظات وهى جميعها أفكار متميزة تصلح للتطبيق .





وحول الإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة أوضح التقرير أنه تم تدريب عدد 3699 متدرب وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، كما تم تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لعدد 1128 متدرب للتدريب على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، وتم عقد اجتماعات وندوات خاصة لمجموعات عمل بشكل مكثف سواء على مستوى القاهرة أو المحافظات الأخرى، ووصل إجمالي عدد المتدربين إلى حوالي 5 الآف متدرب بإجمالي عدد ساعات ورش العمل والتدريب 30 ألف ساعة.





وفيما يخص الإطار الزمنى للجائزة فبدأت بمرحلة التوعية فى أكتوبر 2018، ثم فتح باب الترشح للجائزة أول نوفبمر 2018، يلى بعد ذلك مرحلة التدريب والتأهيل ثم مرحلة التقييم للمرشحين والتى استمرت حتى نهاية أغسطس 2019.



