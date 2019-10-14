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محرز يتفوق على دي بروين وسترلينج في مانشستر سيتي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:23 م
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محرز يتفوق على دي بروين وسترلينج في مانشستر سيتي
رياض محرز
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الفجر الرياضي
 
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قامت جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي بإختيار اللاعب رياض محرز أفضل لاعبي الفريق في شهر سبتمبر بعد المستوى الرائع الذي يقدمه خلال الشهر المنصرم .

وجاءت نتيجة التصويت لصالح النجم الجزائري فى الاستفتاء الجماهيرى تخطت نسبة الـ 70 % ، وهي نسبة لم تحدث من قبل في ترشيحات اللاعبين في الشهر.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر ليفربول بعد فوز الريدز على ليستر سيتي وخسارة السيتي امام وولفرهامبتون.

بينما صعد نادي آرسنال إلى المركز الثالث مستغلًا خسارة نادي ليستر سيتي ضد ليفربول في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، ليفوز هو على بورنموث في ملعب الإمارات بهدف نظيف.

أما عن فريق تشيلسي فقد اقترب من المنافسة على المركز الثاني بعد فوزه العريض على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 خارج ميدانه ليصبح بنفس الرصيد من النقاط مع ليستر سيتي.
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