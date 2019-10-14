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إيران تعتقل صحفيا بتهمة الارتباط باستخبارات أجنبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:42 م
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إيران تعتقل صحفيا بتهمة الارتباط باستخبارات أجنبية
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وكالات
 
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اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، مدير قناة على تليجرام، لنشر أخبارا معادية للنظام بتوجيه من الاستخبارات الغربية، حسبما ذكر موقع قناة العربية نت.

 

وقالت استخبارات الحرس الثوري إن "روح الله زم كان يدير قناة "آمد نيوز" بتوجيه من المخابرات الفرنسية ودعم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

 

وأضافت: "المشار إليه قد وقع في قبضة أبناء الشعب الإيراني في استخبارات الحرس الثوري رغم أنه كان موجها من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا والكيان الصهيوني وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".

 

وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه العمليات الكبرى التي تكشف عن فشل وهزيمة أجهزة الاستخبارات المعادية أمام قوة استخبارات الحرس الثوري.

 

وكشفت أن "اعتقال مدير القناة تم بفضل عملية استخبارية معقدة نجحنا فيها في استدراجه إلى داخل إيران واعتقاله".

 

وتعتبر قناة "آمد نيوز"على تليغرام من أكثر القنوات متابعة في إيران وكانت تحث الناس على التظاهر والاحتجاج ضد الجمهورية الإسلامية، ونشرت دروسا في صناعة القنابل اليدوية ومواجهة رجال الأمن في مظاهرات مطلع عام 2018 التي عمت مناطق واسعة في إيران.

ونشرت قناة "آمد نيوز" بيانا أكدت فيه اعتقال مديرها معتبرة ذلك هزيمة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية.

 

وشكرت القناة الحرس الثوري على اعتقال المدير فيما بدا أنه سيطرة لاستخبارات الحرس الثوري على البيانات السرية للقناة.

 

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