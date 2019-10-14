موقف صلاح وأليسون النهائي من المشاركة في موقعة مانشستر

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أنباء سارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق يوم الأحد المقبل ضد فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج .

وكتبت صحيفة " الجارديان " البريطانية " في عددها الصادر صباح اليوم أن الحارس الدولي البرازيلي بات جاهزاً بصورة كاملة للمشاركة في المباراة وأمر بدايته أو جلوسه على مقاعد البدلاء بات في يد الالماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز وهو ما سيقرره قبل بداية اللقاء .

وتعافى الدولي البرازيلي من الإصابة بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية وهو الذي خاض برنامج تدريبي مكثف بصورة فردية خلال الأسبوع الماضي ولم يتعرض خلال البرنامج لأي إنتكاسه وبعد إجراء الكشف الطبي الأخير عليه وجد الأطباء أنه يستطيع المشاركة بداية من لقاء الشياطين الحمر.

وسبق وأن غاب بيكر عن المشاركة مع ليفربول بداية من الجولة الاولى في البريميرليج بعد أن غادر مباراة نوريتش سيتي في الشوط الأول ليحل أدريان حارس المرمى البديل عوضاً عنه ويكمل ماتبقي من المباراة وشارك أيضاً في التسعة جولات الماضية وقاد الريدز لحصد لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي .

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد