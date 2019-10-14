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تعرف على مواصفات وأسعار فولكس فاجن Amarok بيك أب الجديدة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:24 م
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تعرف على مواصفات وأسعار فولكس فاجن Amarok بيك أب الجديدة
فولكس فاجن Amarok بيك أب
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أطلقت شركة فولكس فاجن سيارتها Amarok بيك أب التي تتميز بتصميم عصري للهيكل، وظهرت فيه معالم السيارة الأنيقة من خلال الواجهة الأمامية الكبيرة المزودة بمصابيح LED وشبك مطلي بالكروم.

مواصفات سيارة فولكس فاجن Amarok بيك أب

وتمتلك السيارة الجديدة مقصورة واسعة بمقاعد جلدية مريحة لخمسة ركاب، ومزودة بواجهة قيادة متطورة بها شاشتان، واحدة أمام السائق والأخرى تعمل باللمس يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة القيادة والملتيميديا، وفقا لموقع روسيا اليوم بالعربي.

تعمل فولكس فاجن Amarok بيك أب الجديدة بنظامي دفع مختلفين أمامي ورباعي، حيث تعتمد على محرك ديزل بـ6 أسطوانات ينتج قوة 258 حصان ميكانيكي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

أسعار سيارة فولكس فاجن  Amarok بيك أب

يصل سعر السيارة في الأسواق الأوروبية والروسية لـ35 ألف دولار أي ما يعادل 568 ألف جنيه مصري تقريبًا و حوالي 46 ألف دولار أي ما يعادل 736 ألف جنيه.
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