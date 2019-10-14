عمرو دياب يهنئ عمرو مصطفى على نجاح ألبوم "لعبت مع الأسد" (فيديو وصورة)
نشر النجم عمرو مصطفى، صورة على صفحته الرسمية بـفيسبوك تجمعه بالنجم عمرو دياب، واصفًا أنه الأخ والصديق وأول من بارك له على صدور أحدث ألبوماته الفنية "لعبت مع الأسد" الذي يحتوي على 10 أغاني من رؤية وكلمات تركي آل شيخ.
جاء ذلك خلال مهرجان صناع الترفية في الرياض
برعاية المستشار تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه حيث تم تكريم العديد
من النجوم العرب والعالميين.
نجاح كبير للألبوم
وقد تم إطلاق الألبوم منذ أيام ليحقق نجاحًا
كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لينطلق بمحطات الإذاعة المصرية والعربية.
الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي
آل الشيخ، من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، تعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين
لتوزيع أغنيات الألبوم وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman،
Afrojack،
والموزع Boi-1da
الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح اغانيهم
مثل النجوم Drake،
Eminem،
Rihanna،
Kanye West،
Nicki Minaj،
والموزعين Andres Torres
& Mauricio Rengifo اللذين
قاما بتوزيع أغنية Despactio
والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.
عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي
وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في
العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد ، تركيا وغيرهم.
لعبت مع الأسد
وفي وقت سابق أعلن النجم عمرو مصطفى تعاونه
مع تركي آل الشيخ والموزع الموسيقى العالمي A. R. Rahman في ألبومه "لعبت مع الأسد".
الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي
آل الشيخ، وهو مكوّن من 10 أغنيات جميعهم من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.
يذكر أن "رحمن"حائز على جائزتي
أوسكار عن تأليفه لموسيقى فيلم Slumdog Millionaire، بجانب عشرات الجوائز الأخرى
ومئات الترشيحات.
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