رئاسية تونس 2019: ننشر النتائج الأولية للإنتخابات بمنوبة

إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.





وقد انتهت عملية الفرز اليدوي والآلي لأصوات الناخبين، في دائرة منوبة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وأفرزت ما يلي :





حصول قيس سعيد على 97016 صوتا





ونبيل القروي على 33519 صوتا



