رئاسية تونس 2019: ننشر النتائج الأولية للإنتخابات بمنوبة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:47 م
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مروى الجلاصي
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إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.
وقد انتهت عملية الفرز اليدوي والآلي لأصوات الناخبين، في دائرة منوبة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وأفرزت ما يلي :
حصول قيس سعيد على 97016 صوتا
ونبيل القروي على 33519 صوتا
ويشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، كان قد أفاد أمس بأنّ الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيتمّ صباح اليوم كأقصى تقدير، ليعود في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، و يؤكد بأنه سيقع تغيير في موعد الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، ليكون اليوم على الساعة السابعة مساء عوضا عن منتصف النهار.
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