ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئاسية تونس 2019: ننشر النتائج الأولية للإنتخابات بمنوبة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:47 م
Advertisements
رئاسية تونس 2019: ننشر النتائج الأولية للإنتخابات بمنوبة
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.

وقد انتهت عملية الفرز اليدوي والآلي لأصوات الناخبين، في دائرة منوبة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وأفرزت ما يلي : 

حصول قيس سعيد على 97016 صوتا

ونبيل القروي على 33519 صوتا

ويشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، كان قد أفاد أمس بأنّ الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيتمّ صباح اليوم كأقصى تقدير، ليعود في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، و يؤكد بأنه سيقع تغيير في موعد الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، ليكون اليوم على الساعة السابعة مساء عوضا عن منتصف النهار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status