تعليق الدراسة اليوم في محافظة رجال ألمع بالسعودية لهذا السبب

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع عن تعليك الدراسة اليوم الإثنين في كافة مدارة المحاظفة بنين وبنات، وذلك بسبب الطقس السئ التي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة





وقال ناصر جبلي، المتحدث باسم تعليم رجال ألمع إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الاثنين، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة "بنين بنات" لكل العاملين، متمنيًا السلامة للجميع.



