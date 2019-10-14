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تعليق الدراسة اليوم في محافظة رجال ألمع بالسعودية لهذا السبب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
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تعليق الدراسة اليوم في محافظة رجال ألمع بالسعودية لهذا السبب
صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع عن تعليك الدراسة اليوم الإثنين في كافة مدارة المحاظفة بنين وبنات، وذلك بسبب الطقس السئ التي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة

وقال ناصر جبلي، المتحدث باسم تعليم رجال ألمع إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الاثنين، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة "بنين بنات" لكل العاملين، متمنيًا السلامة للجميع.

وفي وقت سابق حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة، كما دعا المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة خلال هذه الفترة.
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