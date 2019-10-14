سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية .. تعرف على أعلى الأسعار في البنوك
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الاثنين 14-10-2019 2019، وذلك في ظل حالة من الاستقرار المتواصل مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، حيث يعتبر الدينار الكويتى واحد من أهم وأعلى العملات العربية أمام الجنيه وجاءت التحديثات الأخيرة لسعره في البنوك على النحو التالى:
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلى المصري الذي حقق فيه سعر 53.13 جنيه للشراء، للبيع 53.73 جنيه، أما في بنك مصر فسجل سعر الدنيار الكويتى نحو 53.39 جنيه للشراء، 53.73 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعره في البنك المركزى المصري نحو 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الآهلي الكويتي
|52.68
|53.76
|بلوم مصر
|53.39
|53.76
|مصرف ابوظبي
|53.01
|53.82
|المصري الخليجي
|53.10
|53.82
|العربي الإفريقي الدولي
|53.29
|54.22
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للدينار الكويتى
قدمت مجموعة من البنوك العاملة في مصر اليوم اعلى سعر للدينار الكويتى وهى بنك بلوم و كان سعر الشراء للدينار الكويتي 53.39 جنيها، وتلاه بنك مصر وكان سعر الشراء للدينار الكويتي 53.39 جنيها، ثم البنك العربي الأفريقي الدولي و كان سعر الشراء للدينار الكويتي 53.29 جنيها، وأخيرا البنك الأهلي المصري وكان سعر الشراء للدينار الكويتي 53.13 جنيها
أقل سعر للدينار الكويتى في البنوك
بينما سجلت بعض البنوك المصرية اقل سعر للدنيار الكويتى خلال تعاملات اليوم وهى البنك الأهلي المصري بسعر البيع للدينار الكويتي 53.73، يليه بنك مصر بسعر البيع للدينار الكويتي 53.75، ثن بنك بلوم بسعر البيع للدينار الكويتي 53.76.
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