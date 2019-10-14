سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية .. تعرف على أعلى الأسعار في البنوك





سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية





استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الاثنين 14-10-2019 2019، وذلك في ظل حالة من الاستقرار المتواصل مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، حيث يعتبر الدينار الكويتى واحد من أهم وأعلى العملات العربية أمام الجنيه وجاءت التحديثات الأخيرة لسعره في البنوك على النحو التالى:





سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلى المصري الذي حقق فيه سعر 53.13 جنيه للشراء، للبيع 53.73 جنيه، أما في بنك مصر فسجل سعر الدنيار الكويتى نحو 53.39 جنيه للشراء، 53.73 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعره في البنك المركزى المصري نحو 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.





سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع الآهلي الكويتي 52.68 53.76 بلوم مصر 53.39 53.76 مصرف ابوظبي 53.01 53.82 المصري الخليجي 53.10 53.82 العربي الإفريقي الدولي 53.29 54.22



