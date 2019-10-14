ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك توافقًا كبيرًا بين الدول الأعضاء في "أوبك+"؛ موضحًا أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وأضاف على هامش انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، قائلًا: المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّر في أسعار النفط ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حيث من المنتظر أن يوقع مجلس الأعمال السعودي - الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status