ضبط مرتكبي واقعة سرقة 4 مواطنين بالإكراه في البدرشين

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أربعة مواطنين بالإكراه بالبدرشين بالجيزة.



وتبلغ لمركز شرطة البدرشين من أربعة أشخاص (مقيمين شبرا الخيمة بالقليوبية) أنه حال تواجدهم بدائرة المركز لإصطياد الأسماك بترعة المريوطية، فوجئوا بتوقف مركبة "توك توك" يستقلها (عدد 4 أشخاص ملثمين) ترجل ثلاثة منهم وبحوزتهم (سلاح ناري "بندقية آلية"، سلاح أبيض "خنجر، قطعة حديدية) وقاموا بتهديدهم والإستيلاء منهم على (سيارة ملاكي، هاتف محمول، مبلغ مالي) وهربوا.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ( مالك كافيتريا، عامل، مالك محل أسماك، سائق "توك توك" لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.. مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين وقسم شرطة الحوامدية).



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم الأسلحة ومركبة "التوك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا باتفاقهم على سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحال سيرهم بمكان الواقعة شاهدوا المجنى عليهم فإستغلوا خلو الطريق من المارة وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن جميع المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة بالإكراه.

