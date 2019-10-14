شاهد كابور يوقع عقد فيلمه الجديد



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن شاهد كابور سيظهر في نسخة باللغة الهندية من فيلم طرح باللغة التيلوجوية المستخدمة بمنطقة جنوب الهند فقط، وهو فيلم بعنوان Jersey.



وأعلن عن تجسيد شاهد كابور لدور البطولة في الفيلم، المنتج الهندي "تاران أدارش"، عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب تاران، "رميا شاهد كابور نجما للنسخة الناطقة باللغة الهندية من الفيلم التيلوجي Jersey"، وتابع "النسخة الهندية ستكون من إخراج "جواتام تينانوري"، وهو نفسه مخرج النسخة الأصلية من الفيلم".



كما كشف المنتج الهندي الكبير "تاران أدارش" عبر تغريدته أن شاهد سيجسد بالفيلم شخصية باسم "ناني" وهو بطل رياضة كريكت هندي شهير، وذكر أن طاقم إنتاج الفيلم سيتكون من "ألو أرفيند" و"أمان جيل"، و"ديل راجو".



وعبر تغريدته حدد المنتج الهندي "تاران أدارش" الموعد الرسمي الذي سيطرح به فيلم Jersey في صالات العرض الهندية، وذلك في يوم 28 من شهر أغسطس عام 2020 القادم.



وستدور أحداث الفيلم وفقا لموقع "إنديا توداي"، حول المرحلة التي قرر بها لاعب رياضة الكريكت الهندي الشهير ناني، لاستعادة مجده في ظل تدهور حياته المهنية بهذه الرياضة وهو في سن الـ 36، لينجح في ذلك على عكس توقعات جميع المحيطين به.



وحقق فيلم النجم شاهد كابور الأخير، "كابير سينغ" نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات التي حققها في النصف الأول من عام 2019 الجاري، حيث جاء ضمن قائمة أكثر 5 أفلام تحقيقا للإيرادات بشباك التذاكر الهندي في النصف الأول من العام.



واحتل فيلم "كابير سينغ" لشاهد كابور، المركز الأول بالقائمة التي جاءت كما يلي، فيلم "كبير سينج" أولا، بعد تحقيقه إيرادات منذ طرحه في يونيو الماضي بلغت 2،75،78،00،000 روبية.



ويشارك في بطولة الفيلم النجمة الصاعدة "كيارا أدفاني" و"نيكيتا دوتا" و"أرجان باجوا" و"سوريش أوبراي"، ويخرجه المخرج "سانديب ريدي فانغا"، ويعتبر الفيلم نسخة معاد إنتاجها من فيلم Telugu، وتدور أحداثه حول طبيب جراح شاب يتسبب في ضياع مستقبله وتدمير حياته بسبب إدمانه لشرب الخمور، بعد أن فقد الفتاة التي يحبها لإجبارها على الزواج من غيره.



وفي المركز الثاني جاء فيلم Uri - The Surgical Strike، للنجمة "فيكي كوشال"، والنجمة الشابة "اليامي جوتام"، والذي حقق إيرادات منذ طرحه بصالات العرض في يناير الماضي بلغت 2،44،00،50،000 روبية.



وفي المركز الثالث جاء فيلم Bharat لنجم بوليوود الكبير سلمان خان والنجمة كاترينا كيف، والذي حقق إيرادات منذ طرحه في يونيو الماضي بلغت 1،97،34،50،000 روبية.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين الكبيرين، كل من "ديشا باتاني" و"سونيل غروفر" و"تابو"، وهو من إخراج "علي عباس ظفار".



واستوحت أحداث الفيلم من الفيلم الكوري الجنوبي Ode to My Father، وتدور أحداثه حول رحلة حياة رجل من سن الثامنة وحتى بلوغه السبعين من عمره، كان شاهدا على يوم استقلال الهند عن الحكم البريطاني.



وفي المركز الرابع جاء فيلم، Kesari للنجم الكبير "أكشاي كومار" الذي يستعد قريبا لطرح فيلمه الجديد mission mangal، وحقق فيلم Kesari أرباح منذ بداية العام بلغت 1،51،87،50،000 روبية منذ طرحه في مارس الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب "أكشاي"، النجمة "بارنيتي تشوبرا" و"إدوراد سوننبليك" و"مير سروار" و"ترواج كايفون"، وهو من إخراج "أنوراج سينغ".



وفي المركز الخامس جاء فيلم Total Dhamaal للنجم "أجاي ديفجان"، والنجمة الكبيرة "مادهوري ديكسيت"، والنجم "أنيل كبور"، والذي حقق إيرادات بلغت 1،50،07،50،000 روبية منذ طرحه في فبراير الماضي.



بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير "كابير سينغ"، بدء النجم شاهد كابور في التحضير لعمله السينمائي القادم، بتوقيع لعقد فيلم جديد.