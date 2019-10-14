مودريتش وبيل يثيران الذعر في ريال مدريد

تدق أجراس الإنذار في ريال مدريد بعد إصابة لوكا مودريتش في مباراة كرواتي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ويلز في كارديف مساء الأحد ، كما عانى غاريث بيل من مشاكله الخاصة.





اضطر لاعب خط وسط ريال مدريد لمغادرة الملعب برفقة اثنين من الفريق الطبي الكرواتي ، غير قادر على دعم ساقه اليمنى.





عاد مودريتش إلى أسبانيا المصاب بعد الجولة الأخيرة من المباريات الدولية أيضًا ، واضطر إلى الجلوس لمدة 16 يومًا.





وقال نيكولا جيركان ، وهو عضو في الفريق الطبي الكرواتي ، لراديو ماركا: "طبقًا للأطباء ، فقد تعرض مودريتش لضربة مؤلمة للرباعين ، و من المنطقي أن يشعر الناس بالقلق إزاء الكلاسيكو ، لكنه لا يبدو سيئًا للغاية.





وتابع: "سينتظر زين الدين زيدان بعصبية تقييمه الذي يعاني بالفعل من توني كروس الذي يتعافى حاليًا من مشاكل إصابة خاصة به.





أنهى جاريث بيل المباراة أيضًا ببعض القلق ، على الرغم من أنه كان قادرًا على معرفة مجمل المباراة.





سجل رقم الويلزي جاريث بيل في الليلة ولكن من الواضح أنه عانى من عدم الراحة ، مما يشير إلى أنه كان يعاني من ألم في ساقه اليسرى.





وأوضح ريان جيجز مدرب ويلز في مؤتمره الصحفي الذي أعقب المباراة "أصيب بيل بالشلل الصغير لكنه أراد أن يستمر."