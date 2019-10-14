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مودريتش وبيل يثيران الذعر في ريال مدريد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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مودريتش وبيل يثيران الذعر في ريال مدريد
إصابة مودريتش وبيل
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مصطفي صابر
 
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تدق أجراس الإنذار في ريال مدريد بعد إصابة لوكا مودريتش في مباراة كرواتي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ويلز في كارديف مساء الأحد ، كما عانى غاريث بيل من مشاكله الخاصة.

اضطر لاعب خط وسط ريال مدريد لمغادرة الملعب برفقة اثنين من الفريق الطبي الكرواتي ، غير قادر على دعم ساقه اليمنى.

عاد مودريتش إلى أسبانيا المصاب بعد الجولة الأخيرة من المباريات الدولية أيضًا ، واضطر إلى الجلوس لمدة 16 يومًا.

وقال نيكولا جيركان ، وهو عضو في الفريق الطبي الكرواتي ، لراديو ماركا: "طبقًا للأطباء ، فقد تعرض مودريتش لضربة مؤلمة للرباعين ، ومن المنطقي أن يشعر الناس بالقلق إزاء الكلاسيكو ، لكنه لا يبدو سيئًا للغاية.

وتابع: "سينتظر زين الدين زيدان بعصبية تقييمه الذي يعاني بالفعل من توني كروس الذي يتعافى حاليًا من مشاكل إصابة خاصة به.

أنهى جاريث بيل المباراة أيضًا ببعض القلق ، على الرغم من أنه كان قادرًا على معرفة مجمل المباراة.

سجل رقم الويلزي جاريث بيل في الليلة ولكن من الواضح أنه عانى من عدم الراحة ، مما يشير إلى أنه كان يعاني من ألم في ساقه اليسرى.

وأوضح ريان جيجز مدرب ويلز في مؤتمره الصحفي الذي أعقب المباراة "أصيب بيل بالشلل الصغير لكنه أراد أن يستمر."
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