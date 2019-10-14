



اعرف كافة التفاصيل قبل التسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019





ولمعرفة ما تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي والشروط التي اقرتها وزارة التربية والتعليم لسهولة تسجيل البيانات في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على التقديم لقرائها ما يبحثون عنه.





أولا: تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019



- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.

- الإقامة داخل نطاق المحافظة.





ثانيا: الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019





وضعت الوزارة شروطا لسهولة التسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر2019، ومنها:

- أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

- وطالبت الوزارة من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.





رابط جديد للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019

اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومن هنا ننشر لكم رابط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، التي أعلنت عنها الوزارة، وانطلقت الأربعاء الموافق 9/10/2019 في تمام الساعة الـ12 ظهرا، واليوم الإثنين الموافق 14 من أكتوبر لعام 2019، ننشر لكم رابط للاستمرار في عملية التسجيل، حيث سيستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة 10 أيام من تاريخ فتح باب التقديم وتسجيل البيانات،

وأكدت وزرة التربية والتعليم أن تكلفة التعاقد تصل لمدة عام إلى مليار و600 مليون جنيه، كما أنه سيكون هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.





ولمعرفة المزيد قبل التسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يمكنك معرفة عزيزي الباحث عن مسابقة التربية والتعليم، كافة التفاصيل قبل التسجيل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، حيث يحرص المعلمين على معرفة الأوراق لمطلوبة والشروط أولا قبل عملية التسجيل، وفقا لتعليمات الوزارة لكي لا يحدث خطأ ما عند التسجيل ولسهولة تسجيل البيانات في أسرع وقت بدلا من الإطالة.