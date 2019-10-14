بارد بمناطق وحار بأخرى.. طقس الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد البلاد اليوم الإثنين، أجواء طقس بارد ببعض المحافظات، بينما تعتدل درجات الحرارة في مناطق أخرى، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتوقع الخبراء وفقا لبيان صحفي، أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية على البحر الأحمر وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على المتوسط.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:





القاهرة 23 33





شبين الكوم 22 33





طنطا 21 33





دمنهور 22 32





الإسكندرية 23 29





بلطيم 24 29





مطروح 23 28





بورسعيد 25 30





دمياط 24 30





الزقازيق 22 33





الإسماعيلية 21 33





السويس 22 33





العريش 20 31





شرم الشيخ 26 35





الغردقة 25 34





مرسى علم 25 34





الفيوم 22 33





بنى سويف 22 33





المنيا 22 34





أسيوط 20 34





سوهاج 22 37





قنا 23 38





الأقصر 23 39





أسوان 26 39