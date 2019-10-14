كاني ويست يعلن للمرة الأولى اعتناقه المسيحية



ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن كاني ويست أعلن عن ذلك عبر فيديو لها تم بثه خلال أحد المؤتمرات الترويجية للحديث عن ألبومه الجديد، وقد عقد هذا المؤتمر بجامعة "هاورد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وقالت الصحيفة البريطانية أن الأمر ليس بالجديد فيما يخص تحول كاني ويست للمسيحية، حيث أنه سبق له الظهور أكثر من مرة خلال قيامه بخدمات يوم الأحد الدينية بالكنيسة، بالإضافة لعنوان ألبومه الجديد الذي يؤكد ذلك.



كما سبق لأبناء كاني ويست وكيم كارداشيان خضوعهم جميعا لطقوس المعمودية بمدينة القدس، وبمسقط رأس كيم كارداشيان بدولة أرمينيا.



وقالت ديلي ميل، أن بداية التزام كاني ويست بخدمات الأحد للكنيسة، كان مع بداية العام الجاري، الذي وصفه كاني بعام الخلاص في الفيديو الذي بث بالمؤتمر.



وقبل هذا المؤتمر لم يسبق لكاني ويست تأكيد اعتناقه للمسيحية في أي مناسبة رسمية أو غير رسمية في تصريح رسمي.



وسيتضمن ألبوم ويست الجديد Jesus Is King، مجموعة من الأغاني المستوحاة من الكنيسة، وسيكون من ضمنها أغنية بعنوان Closed On Sunday، من كلماتها "مغلق يوم الأحد كمطاعم الدجاج"، في إشارة لمطعم بعينه معروف بالولايات المتحدة باسم Chick-Fil-A يغلق أبوابه كل يوم أحد لأسباب دينية.



ولم يفصح كاني ويست رغم ذلك خلال مؤتمره الترويجي بواشنطن عن الموعد الرسمي لطرح ألبوم Jesus Is King بالأسواق.



يذكر أن آخر ألبوم غنائي طرح لكاني ويست كان في عام 2018 بعنوان YE.



دون الإشارة لأي ديانة كان يتبعها قبل ذلك، أعلن مغني الراب الشهير كاني ويست تحوله مؤخرا للديانة المسيحية، تمهيدا لطرحه لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يسوع ملك" أو Jesus Is King.