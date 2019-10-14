مقتل 10 أشخاص جراء انهيار منزل شمال الهند



وفي وقت سابق، انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في حي مزدحم في مومباي، عاصمة الهند المالية والترفيهية، ويخشى أن يكون هناك العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.



وأوضح مسؤول الإطفاء أشوك تالباد ان رجال الإنقاذ وصلوا إلى الموقع في قسم دونجري في مومباي وأن هناك عملية تطهير جارية. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى بعد كارثة الثلاثاء.



يعد انهيار المباني أمرًا شائعًا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، حيث تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء.



يوم الأحد، انهار مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة جبلية في بلدة سولان الشمالية بعد هطول الأمطار الموسمية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.



أعلنت الشرطة الهندية، مقتل عشرة أشخاص على الأقل بعد انهيار منزل من طابقين في قرية في شمال البلاد.وقال ضباط شرطة الولاية، أو. ب. سينغ، إنه اصيب 15 شخصًا آخرين في انهيار يوم الاثنين في واليدبور، وهي قرية في ولاية أوتار براديش.يقول سينغ إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الانهيار ناجم عن انفجار حاوية غاز الطهي في المبنى.وأضاف سينغ إنه قتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة في الموقع، بينما توفي خمسة آخرون متأثرين بجراحهم في المستشفى.انهيار المباني أمر شائع في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، عندما تضعف الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي يتم بناؤها بشكل سيء. تعرضت ولاية أوتار براديش وبعض الولايات الهندية الأخرى لهطول أمطار غزيرة الشهر الماضي.