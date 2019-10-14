مي الغيطي تحول صندوق من القمامة لكتيب رسم

كشفت الفنانة مي الغيطي، عن هوايتها المفضلة لها، وهي إعادة تدوير المواد المستهلكة إلي أدوات جديدة .





نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ، مقطع فيديو وهي تصور كتيب جديد للرسم، قامت بصنعه وإعادة تدويره من صندوق ورقي وجدته بالقمامة .





على صعيد أخر: شاركت الفنانة مي الغيطي في مسلسل "زودياك" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي .





قام بكتابة مسلسل "زودياك" فريق كتابة وهما :منة إكرام ، محمد هشام ، عمر خالد ، راوية عبد الله بقيادة محمد المعتصم .





مسلسل "زودياك" شارك في بطولته خالد أنور، محمد مهران، هند عبد الحليم، احمد خالد صالح، اسماء ابو اليزيد، إخراج محمود كامل.





ظهرت الفنانة مي الغيطي، في إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، وظهرت مي بفستان باللون الروز متعدد الطبقات من الشيفون، أشبه بفساتين نجمات الهوليود .





الفنانة مي الغيطي، هي ابنة الكاتب محمد الغيطي والاعلامية منى بارومة، رشحها والدها الكاتب محمد وهي بالسابعة من عمرها لإحدى الأدوار بالمسلسل الذي قام بكتابته "عواصف النساء" ، ومن بعده شاركت في العديد من الأعمال ومنها : بنت من الزمن ده عام ٢٠٠٨ ، القاصرات عام ٢٠١٣ ، استاذ ورئيس قسم عام ٢٠١٥ ، جراند اوتيل عام ٢٠١٦ ، لا تطفئ الشمس عام ٢٠١٧ ، طايع ٢٠١٧ .





شاركت الفنانة مي الغيطي في العديد من الأفلام منها : كابتن هيما عام ٢٠٠٨ ،الجزيرة عام ٢٠١٤ ، إشتباك عام ٢٠١٦ ، ويذكر أن آخر أعمالها في السينما فيلم قصير "ندى" عام ٢٠١٧ .





حصلت الفنانة "مي الغيطي " على جائزة أفضل ممثلة عام ٢٠١٨ من مهرجان " ماي لف شيري " عن دورها في فيلمها القصير (ندى) .



