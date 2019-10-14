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ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان يرتفع إلى 35 قتيلاً

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
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ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان يرتفع إلى 35 قتيلاً
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ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن عدد قتلى الإعصار هاجيبيس بلغ 35 فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين، بعد أن تسببت العاصفة في هطول أمطار قياسية في مناطق واسعة من اليابان. 

 وتعثرت عمليات "البحث والإنقاذ" مع انهيار ضفاف 21 نهرا وفيضان 140 أخرين، كما تسببت عشرات الانهيارات الأرضية في قطع الطرق .  

ونشرت السلطات قوارب ومروحيات من أجل الوصول إلى السكان العالقين في المنازل التي غمرتها المياه بينما أرسلت الحكومة قوات إلى المناطق المنكوبة.  

ووصل الاعصار التاسع عشر هذا العام إلى شبه جزيرة إيزو، حيث ضرب شرق ووسط اليابان مساء السبت. وضعف الإعصار وتحول إلى عاصفة مدارية فوق المحيط الهادئ في اليوم التالي. 

وعززت اليابان اليوم الاثنين من عمليات البحث والإنقاذ ، حيث عانت من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفها أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود. 

 وقالت الحكومة أمس الأحد إن الإعصار تسبب في 56 انهيارا أرضيا في 15 محافظة.  وذكرت وكالة كيودو أن حوالي 100 ألف أسرة لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء.

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