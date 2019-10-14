رنا سماحة تبدأ يومها بإطلالة هادئة على "إنستحرام"

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نشرت الفنانة الشابة رنا سماحة، صورة جديدة لها ذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرات في الصورة بإطلالة صباحية هادئة.



قامت رما سماحة بالتعليق علي الصورة وكتبت "Good morning"، وظهرت في الصورة مرتدية تيشرت لونه أحمر، ونظارة شمس كبيرة ذو إطار لونه أحمر أيضا، وحاء تصفيف الشعر بسيط جدا منتسب لهذه الإطالة الصباحية.



فيما ظهرت أيضاً بالصورة وهي تتناول وجبة الإفطار الهصة بها، وتبادل متابعهيا وجمهورها عبر "إنستجرام" التعليقات المختلفة، حيث تمتلك "سماحة" جيش كبير من رواد السوشيل ميديا ومحبيها.



يذكر أن الفنانة رنا سماحة بدأت حياها العملية بالدراسة في المعهد العالي للموسيقى العربية، كما أنها شاركت في الموسم التاسع ببرنامج "ستار أكاديمي" الشهير لأختيار نجم متميز في الغناء من بين محموعة كبيرة ويتنافسون من خلال الحلقات المختلفة ختي الوصول الحلقة النهائية والحولة الأخيرة.



اكتسبت "سماحة" من برنامج ستار أكاديمي شهرة كبيرة في مصر والوطن العربي، وتعرف الجماهير في شتي البلاء علي موهبتها الغنائية.



قامت الفنانة رنا سماحة بعد ذلك بطرح أولي أغانيها وهي تحمل اسم "غلطت من الأول"، كما توالت طرحها لعدة أغاني مختلفة من أبرزها "مكسوف، اتخضيت، واحدة قريبة، غيري، علي كيفك، مسبب الأسباب، عايشه علي اليوم، مخلوقة ليه، تاريخ جديد، مصر اللي بجد، مش ضعيفة، بص في ورقتك، تراب أمشير، قعدة عيلة.



قامت بتصوير أغنية "اتخضيت" علي طريقة الفيديو كليب، في شهر مايو عام 2014، كانت هذه أول الأغانيها التي تقوم بتصويرها كفيديو كليب، وهي من إخراج نبيل مكاوي.



كما قامت بالعظل كمذيعة راديو في إذاعة الراديو 9090، وقدمت برنامج "غني وبس" مع مينا عطا، واستمر البرنامج 8 أشهر وحقق نجاحاً كبيراً، كما فاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي عام 2015 من الديرجسيت.