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سقوط أمطار ورياح.. الأمطار تكشف عن توقعات طقس الاثنين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:29 ص
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سقوط أمطار ورياح.. الأمطار تكشف عن توقعات طقس الاثنين
طقس
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يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، قالت فيه إن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها تساقط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى الإسكندرية العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى مطروح العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى الغردقة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية، وعلى سوهاج العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، وعلى قنا العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى أسوان العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوي، وعلى حلايب العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية، وعلى شلاتين العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

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