شريف إسماعيل من كواليس تسجيل أغنية "مصر حاربت"

نشر المطرب شريف إسماعيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوره جديده تجمعه بالمطربة مروة ناجي من كواليس تجسيل أغنية "مصر حاربت".





وعلق قائلا :"كواليس تسجيل أغنية "مصر حاربت" احتفالا بنصر السادس من أكتوبر وأجمل مطربين ومطربات واطفال سجلوا كورال الغنوة صوتهم جميل وشطرين مشاءالله".





بالإضافة أن "مصر حاربت" أغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع أمجد معتز، وهندسة صوت ماهر صلاح.





وغنتها اليوم أمام الرئيس السيسي فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.





يذكر إن المطرب شريف إسماعيل درس في كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما درس لمدة 6 سنوات في معهد الكونسرفتوار، وشارك في غناء عدد من الأغاني مع الفنانة بشرى والفنانة سلمى صباحي، كما وضع الألحان للعديد من الأغاني لباقه من المطربين عايشين اللحظة 2009 مثل سميرة سعيد ومينا عطا وتامر عاشور وراغب علامه وغيرهم من المطربين، في الصف الرابع في المدرسة، شارك في حفل موسيقي حيث تم الكشف عن موهبته.





جدير بالذكر أن "إسماعيل" طرح في 2017 أول ألبوم له بعنوان "كتبوا كتابك" والذي ضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبار وهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسني، محمد الغنيمي، محمد مصطفى، سامي علي.





وايضا أخر أعمال المطرب شريف اسماعيل اغنية "مراتي حامل " أغنية "مراتي حامل" من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد وألحان وتوزيع شريف إسماعيل



