وفاة والدة مدير الكرة بالأهلي السابق
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
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محمد الصو
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توفيت والدة علاء عبدالصادق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين، بجامع مصطفى محمود فى المهندسين، على أن يتم تلقي العزاء بسكن لاعب الأهلي السابق.
وكان علاء عبدالصادق، تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى عمله كعضوا بلجنة الكرة.
على جانب آخر يواصل الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استعداداته لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.
ويلتقي الأهلي الإعلاميين، وديا عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، لتجربة عدد من اللاعبين والعائدين من الإصابة قبل الدفع بهم بالمباريات.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين، بجامع مصطفى محمود فى المهندسين، على أن يتم تلقي العزاء بسكن لاعب الأهلي السابق.
وكان علاء عبدالصادق، تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى عمله كعضوا بلجنة الكرة.
على جانب آخر يواصل الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استعداداته لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام.
ويلتقي الأهلي الإعلاميين، وديا عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، لتجربة عدد من اللاعبين والعائدين من الإصابة قبل الدفع بهم بالمباريات.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.
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