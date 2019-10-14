مدرب كرواتيا يتحدث عن إصابة مودريتش
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
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السيد علي
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تحدث زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن تفاصيل إصابة نجمه لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال مشاركته في مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الويلزي ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
وكان قد تعرض اللاعب الكرواتي مودريتش لإصابة قوية خلال لقاء منتخب بلاده أمام ويلز بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي المنتخب الويلزي لتعطيل أحد الهجمات الواعدة للمنتخب الويلزي، وحصل بعدها على إنذار، وتم استبداله نتيجة للالتحام القوي.
وكشف داليتش خلال تصريحات صحفية، إن مودريتش تلقى ضربة قوية ومؤلمة للغاية لذلك فضل أن يخرج من الملعب، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي اللاعب يحتاج إلى الراحة ليومين أو ثلاثة ومن ثم سيتم إجراء الفحوصات عليه.
وأكد مدرب المنتخب الكرواتي أنه، يتمني أن تكون الإصابة خفيفة لمودريتش، وأن يكون كل شيء على ما يرام خاصة أنه أحد العناصر الأساسية مع المنتخب الكرواتي ومع نادي ريال مدريد الإسباني.
وحسم التعادل نتيجة لقاء المنتخب الكرواتي أمام نظيره الويلزي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على الأراضي الويلزية ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2020.
الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد ينتظر مواجهة حاسمة مع نادي برشلونة في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.
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