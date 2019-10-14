كريم فهمي يوجه رسالة قصيرة لحماده هلال "صاحبي الجدع"

Advertisements

قام الفنان كريم فهمي، بنشر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر في الصورة وبرفقته الفنان حماده هلال، حيث التقطت هذه الصورة أثناء تواجدهما بإحدي المناسبات والحفلات الفنية.



حيث علق "فهمي" علي الصورة وكتب "صاحبي الجدع"، وقامت الفنانة مي كساب بتسجيل إعجابها علي صورة النجمين، وعلقت أيضاً علي الصورة وكتبت "أنتوا الاتنين متتخيروش عن بعض في حاجة"، وقام الفنان حسام داغر بتسجيل إعجابه للصورة أيضاً.



جدير بالذكر أن الفنان كريم فهمي انتهي مؤخراً من تصوير كافة مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "ديدو" والذي يقدم فيه دور رجل ذو صغير الجحم، تور أخداث الفيلم في اطار اللايت كوميدي، فيلم ديدو من تأليف وبطولة كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، يساركفي بطولته الفنان حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد.



تعرض الفنان كريم فهمي لنقد شديد بسبب الدور الذي قدمه في فيلم "ديدو" حيث قال البعض أن قصة فيلمه تتشابه مع فيلم الفنان محمد هنيدي "عقلة أصبع" فيما علق فهمي في إحدي البرامج الفنية، إن مقارنته مع الفنان محمد هنيدي شرف له وأنه سكيون أول المتابعين لفيلم النجم محمد هنيدي.



يعد الفنان كريم فهمي ذو مواهب متعددة سواء في الكتابة أو التمثيل أو الإذاعة، حيث أنه قام بكتابة وتأليف فيلم "هاتولي راجل" الذي أنتج عام 2013، وفيلم "زنقة ستات" في عام 2015 وفيلم حسن وبقلظ في عام 2016.



شارك الفنان كريم في عدداً من المسلسلات التليفزوينة الناجحة منها مسلسل حكايات بنات بأجزائه الثلاثة وحقق نجاحاً كبيراً، ومسلسل الحساب يجمع ومسلسل أمر واقع ومسلسل أختيار إجباري ومسلسل حالة عشق.