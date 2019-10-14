رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: الانتهاء من الاتفاق مع موانئ دبي نهاية العام



وأضاف "زكي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن هذا العمل موجود منذ عدة سنوات، أما المحور الثاني فهو المنطقة الصناعية لموانئ دبي، والمقرر أن تكون أحد المشرعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة صناعية على غرار منطقة جبل علي في الإمارات.



وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المناقشات لهذا المشروع أخذت وقتا طويلا ولكنها وصلت إلى المرحلة النهائية، ويتبقى بعض النقاط التي يجب الاتفاق حولها، وهناك رغبة من الطرفين في إنهائها بأسرع ما يمكن بما يحقق مصالح الطرفين.



وشدد على أنهم لا ينظرون لمصلحة جهة دون مصلحة الجهة الأخرى، بل يسعون إلى المصالح المتبادلة وقصص النجاح، وليس المنشود إقامة شركة أو مشروع يتم تنفيذه على وقت طويل، ولكنهم يسعون إلى خطة واضحة للعمل.



وأعرب عن أمله في الانتهاء من المفاوضات بين الطرفين قبل نهاية هذا العام والوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق، ولكن المهم وجود رؤية وضمانات لكافة مراحل المشروع لأنه مهم وسوف يمثل جزء كبير من الأراضي المتاحة.

قال المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع موانئ دبي، مرتبط بمنطقة السخنة، لافتا إلى أن هناك محورين الأول هو ميناء السخة والذي تديره "موانئ دبي"، وهذا الأمر لا يوجد به أي مشاكل وليس جديدًا وهم لهم قيمة مضافة ويتعانون معا في الميناء بشكل جيد.