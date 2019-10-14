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موعد مباراة البرتغال وأوكرانيا اليوم الاثنين 14/10/2019.. مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر beIN Live

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
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موعد مباراة البرتغال وأوكرانيا اليوم الاثنين 14/10/2019.. مشاهدة مباراة البرتغال واوكرانيا بث مباشر beIN Live
منخب البرتغال
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب اوكرانيا مع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الاثنين 14 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.


وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة منتخب البرتغال مع منتخب اوكرانيا على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.


وسوف تقام المباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب أوكرانيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل منتخب اوكرانيا صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها في التصفيات، حيث فاز في جميع المباريات وتعادل في لقاء وحيد.


بينما يحل منتخب البرتغال في وصافة تلك المجموعة برصيد 11 نقطة من خلال 5 مباريات لعبها في التصفيات، ويسعى لتحقيق انتصار هام على منتخب اوكرانيا من أجل الاقتراب من صدارة المجموعة.
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