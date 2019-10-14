بيكر : لا أفكر في منافسة ميسي.. ونيمار مهم لأي فريق في العالم

صرح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بأن مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لا مهم لأي فريق في العالم، كنا نفى رغبته في منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.





وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نيمار لاعب رفيع المستوى وسيكون ضروريًا في أي فريق في العالم يلعب له".





وأضاف:"أعتقد أن اليسون يمكنه أن يكون الأفضل في العالم في أي فريق".





وعن ليونيل ميسي، قال بيكر:"الحقيقة أن ميسي لعب مباراة جيدة وسجل هدفين في مباراة الذهاب في برشلونة لكن في المقابل تمكنت من إيقافه في الكثير من اللحظات المهمة بلقاء العودة في ليفربول".





وتابع :"ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لكني لا أفكر في منافسته فقط".





واختتم بيكر تصريحاته قائلاً : "لقد حالفني الحظ في التغلب على ميسي في آخر ثلاث مواجهات ولكن الفخر والإنجاز الحقيقي يكون للفريق بأكمله سواء روما أو ليفربول أو منتخب البرازيل".





وتعرض ليفربول لصدمة جديدة في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.





وكشف جون أتربيرج مدرب حراس ليفربول عن أن الحارس أليسون بيكر يواصل التأهيل كل يوم دون استخدام ساقه لأن الوضع صعب جدًا.





وعن موعد عودة بيكر، قال أتيربيرج: "لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا لأنه من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي لكن هناك فترة توقف دولي قادمة وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".





كما حاول نيمار العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليؤكد رغبة اللاعب في لم الشمل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو لاعب يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم ولكن ميسي فشل في التغلب على أليسون سواء مع روما أو ليفربول أو المنتخب البرازيلي.



