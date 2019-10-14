شاهد رد فعل مصارعة برازيلية حاول شاب سرقتها



وتعرض اللص لموقف طريف كاد أن يقضى على حياته عندما حاول أن يقترب من الفتاة لسرقة هاتفها وهى فى الشارع فى انتظار سيارة الأجرة ولكن لم يكن يعلم أن تلك الفتاة بوليانا فيانا المصارعة في الفنون القتالية.



وأكدت بوليانا: "اللص سئ الحظ اقترب منى وانا فى انتظار قدوم سيارة أجرة، وسالنى عن الوقت ورأيت أنه لن يغادر لذلك قررت بالفعل وضع هاتفي الخلوي في الشنطة، ثم قال لي أعطني الهاتف،لا تحاولى الرد لأنني مسلح ليقوم بتهديدي باستخدام مسدس".



وأضافت بوليانا ان اللص سئ الحظ وضع يده على مسدس، لكنها أدركت أنها كانت ناعمة جدًا.



وأشارت إلى أن اللص كان قريبًا جدًا منها لذا فكرت إذا كان سلاحًا، فلن يكون لديا وقت للهروب، مضيفو" "شعرت أن اللص خائف ومرعوب كما لم يكن هدد مواطنين من قبل، لذلك قررت المواجهه ووقفت ووجهت له اثنين من اللكمات وركلة ثم قبضت عليه خنقا من الخلف ثم قمت بتثيته وركلة، فسقط، ثم نفذت عليه حركة الخنق من الظهر".







قالت بوليانا فيانا المصارعة البرازيلية في الفنون القتالية، إن لص مسلح حاول سرقة هاتفها في أحد شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلا أنه بالتأكيد ندم على تلك المحاولة الفشله.