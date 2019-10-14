"أمطروه بوابل من النيران".. مقتل شاب على يد أبناء عمومته بأسيوط

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قتل شاب في العقد الثالث من عمره اثر تلقيه وابل من الأعيرة النارية في مناطق متفرقة في جسده، على خلفيه خصومة ثأرية مع أبناء عمومته من عائلة "أولاد سالم"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد مقتل أحمد كمال حسن، 28 سنة، مقيم عزبة الشيخ عتمان التابعة لقرية العقال القبلي، دائرة المركز، اثر تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومته من عائلة "أولاد سالم".



انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم محمود بدوي، إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية، إصابة المجني عليه بعدة طلقات ناري نافذة في الصدر والبطن ومناطق متفرقة من الجسد أدت لوفاته في الحال.



وأشارت التحريات الأولية أن الجناة قطعوا الطريق أمام المجني عليه أثناء مروره بسيارته الخاصة بجوار كوبري المجموعة، دائرة المركز، وأطلقوا وابل من النيران تجاه السيارة، مما أسفر عن إصابته ومقتله في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



فيما يكثف ضباط مباحث مركز شرطة البداري جهودهم لتحديد مرتكبي الواقعة، وسرعة القبض عليهم.