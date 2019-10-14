شوقي غريب يعلن موقف رمضان صبحي من المشاركة في القمة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
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السيد علي
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كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مدي صحة إصابة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.
وطمأن غريب جماهير الأهلي على رمضان صبحي، مؤكدًا أنه تعرض لشد عضلي بسيط ولن تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.
وإستطاع منتخب مصر الأولمبي تحقيق الفوز، على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد.
وصرح شوقي غريب بعد اللقاء إنه اطمأن من الجهاز الطبي على إصابة رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، حول ضم اللاعبين.
وأوضح غريب أنه راض عن أداء لاعبيه في مباراتي جنوب أفريقيا، ويعتبرهما إعدادا جيدا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وغانا ومالي، ويبدأ الفراعنة مشوار البطولة أمام مالي، يوم 8 نوفمبر المقبل.
يلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- موقف الأهلي والزمالك في الدوري
ويحتل النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.
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