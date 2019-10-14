ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوقي غريب يعلن موقف رمضان صبحي من المشاركة في القمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
Advertisements
شوقي غريب يعلن موقف رمضان صبحي من المشاركة في القمة
لاعبي_ المنتخب _الاوليمبي
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مدي صحة إصابة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.

وطمأن غريب جماهير الأهلي على رمضان صبحي، مؤكدًا أنه تعرض لشد عضلي بسيط ولن تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

وإستطاع منتخب مصر الأولمبي تحقيق الفوز، على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد.

وصرح شوقي غريب بعد اللقاء إنه اطمأن من الجهاز الطبي على إصابة رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، حول ضم اللاعبين.

وأوضح غريب أنه راض عن أداء لاعبيه في مباراتي جنوب أفريقيا، ويعتبرهما إعدادا جيدا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وغانا ومالي، ويبدأ الفراعنة مشوار البطولة أمام مالي، يوم 8 نوفمبر المقبل.


يلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- موقف الأهلي والزمالك في الدوري 

ويحتل النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: شوقي الماجري رمضان صيبحي القمة الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status