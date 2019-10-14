شوقي غريب يعلن موقف رمضان صبحي من المشاركة في القمة

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مدي صحة إصابة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.





وطمأن غريب جماهير الأهلي على رمضان صبحي، مؤكدًا أنه تعرض لشد عضلي بسيط ولن تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.





وإستطاع منتخب مصر الأولمبي تحقيق الفوز، على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد.





وصرح شوقي غريب بعد اللقاء إنه اطمأن من الجهاز الطبي على إصابة رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، حول ضم اللاعبين.





وأوضح غريب أنه راض عن أداء لاعبيه في مباراتي جنوب أفريقيا، ويعتبرهما إعدادا جيدا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وغانا ومالي، ويبدأ الفراعنة مشوار البطولة أمام مالي، يوم 8 نوفمبر المقبل.







