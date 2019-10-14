شوبير يعلن عن مفاجأة الزمالك للأهلي في القمة

قال أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي الأسبق، و نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن مصطفى فتحى لاعب الزمالك سيكون مفاجأة فريقه فى لقاء القمة القادم.





وأعلن شوبير عبر بقناة أون سبورت تابعها الفجر الرياضي، أن مصطفى فتحى شارك اليوم فى مباراة المنيا الودية، وساهم فى هدف لفريقه.





وواصل شوبير أعتبر أن ذلك مكسب لفريقه، لأن مصطفى فتحى لاعب كبير ومهم جدا وعودته ستكون مكسب لفريقه.





وقد شارك مصطفى فتحى ليلة أمس فى ودية المنيا التى انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة استعدادا لمواجهه الأهلى فى القمة.





وسيلتقى الزمالك أمام فريق الأهلى فى لقاء القمة فى الجولة الرابعة من الدورى يوم السبت المقبل.





ويلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- موقف الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.

-القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وستنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت مساء يوم السبت 19 اكتوبر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

-تردد قناة أون سبورت الجديد

نستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport والتي يبث من خلالها مباريات الدوري العام المصري موسم 2019/2020 حيث تميز تردد قناة اون سبورت الجديدة بأنها صاحبة أفضل الاستوديوهات التحليلية والتي ترافق مباريات الدوري المصري.

كما سنعرض لكم أحدث تردد لقناة اون سبورت الجديد ON SPORT على القمر الصناعي المصري نايل سات، ومن الجدير بالذكر أن القناة تقوم ببث جميع مباريات الساحرة المستديرة الخاصة ببطولتي الدوري العام وكأس مصر.

تردد قناة أون سبورت الجديد H10853 معدل الترميز 27500 5/6

-الزمالك يحفز لاعبيه قبل القمة قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور لتحفيز اللاعبين قبل القمة الصعبة التى يحتاج فيها الفريق الأبيض للفوز لتعويض الخسارة فى بطولة السوبر الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمنح فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.



